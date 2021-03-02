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CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video! Sosyal medyada günün konusu oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur” şeklindeki açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan videolu yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 17:38

Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında “Bizde U dönüşü yoktur” şeklindeki açıklaması, sosyal medyada günün konusu olurken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan Bahçeli’ye videolu yanıt geldi.

Tuncay Özkan, Bahçeli’nin birbiriyle tutarsız açıklamalarını “yorumsuz” notuyla paylaştı.

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