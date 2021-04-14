CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:28

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı'na 3 adet "Mercedes" marka araç alınmasını ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Libya'ya 150 biz doz aşı hibe edilmesini eleştirdi.

Erdoğan'ın 12 Mart 2021 tarihindeki Ekonomi Reform Paketi'ni açıklaması sırasında, "İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz" dediğini aktaran Altay, "Baktığınız zaman ‘Ne güzel’ diyesi geliyor insanın. Ne zaman söylemiş? 12 Mart 2021'de. Aradan 18 gün geçmiş, 30 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı 3 adet Mercedes S600 Guard almış. E, daha on sekiz gün önce ‘Kamuda taşıt alımı ve kiralamada israf var.’ diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir ton Mercedes var. Vahim bir tablo var. 3 tane Mercedes S600 Guard'ın maliyeti ne kadar, biliyor musunuz? Bu devlete, bu millete, bu mübarek ramazanın ilk gününde bunu söylemekten ben eziliyorum, utanıyorum" sözleriyle eleştirdi.

"BU AYIPTIR, ALLAH'TAN KORKMAMAKTIR, KUL HAKKI YEMEKTİR"

Altay, 3 aracın maliyetini şöyle açıkladı:

"3 tane arabanın aziz milletimize, beytülmale maliyetini okuyorum tane tane: 52 milyon 188 bin 265 lira 92 kuruş. Bunların her bir tanesi 474 bin 950 avroya alındı. Araba çok lüks olduğu için buna yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV'yi eklediğimiz zaman bu arabaların 1 tanesinin maliyeti 1 milyon 793 bin 411 avroya geliyor. Benden sonra konuşacak olan AK Parti Grup Başkanvekili, arzu ederim ki ‘Cumhurbaşkanımızı yanıltmışlar, bürokratlar Cumhurbaşkanımızı kandırmış, böyle bir lükse Cumhurbaşkanımızın da tahammülü yok ve bu arabaları tekrar satıyoruz.’ diyebilse; der mi bilmem. Ama ben şunu deme hakkını kendimde görüyorum. Millete soğan, patates, saraya Mercedes; olmaz olsun. Ben buna itiraz etmeyeceksem burada milletvekili olarak oturmamın hiçbir manası olamaz. CHP’nin defalarca yaptığı uyarılardan sonra, çiftinin elinde kalan patatesi, soğanı Toprak Mahsulleri Ofisi alacak, onu da tabii çok ucuza alacak, vatandaşa dağıtacak, aç kalmış vatandaşa dağıtacak; bu, iyi. Ama bu yapılırken 3 Mercedes'e alınıyor. Ama bu, ayıptır; bu, Allah'tan korkmamaktır; bu, kul hakkı yemektir, bu, mübarek ayın içinde bulunduğu iklime uymaz, bundan sarayın derhal vazgeçmesi lazım."

CAKA İÇİN LİBYA’YA AŞI UCUBELİK

Türkiye'nin Libya ile tarihsel bağlarının ve dostluğunun bulunduğunu ifade eden Altay, Türkiye'deki artan vaka sayında Avrupa'da birinci ülke haline geldiğinin altını çizerek, "Şu anda Türkiye'de biz vaka sayısında Avrupa birincisiyken, bütün milletvekillerine seçim bölgelerinden yoğun bakım yatak için, torpil yapması için telefonlar gelirken, hastanelerde yatak, yer kalmamışken, 1 aşı bile çok kıymetliyken Libya'ya 150 bin doz aşı göndermeyi abesle iştigal sayarım. Sultan Ahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka dağıtmak sayarım, ayranı yok içmeye atla gider çeşmeye derim. Erdoğan dünyaya caka satacak diye bir aşı bile çok önemliyken 150 bin aşıyı başka bir ülkeye yollamak ucube bir iştir, saçma bir iştir. Tekrar söylüyorum, iyi başlayıp çok kötü yürütülen bir Covid mücadelesinde bir aşı bile çok kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart'ta Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken kamudaki israfa dikkat çekerek, "Kamu idarelerinde tasarrufu yansıtacak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda araç kiralanması, temsil ve karşılama gibi konulara sınırlama getiriyoruz. Kamu kurumlarının teşkilatlanmasını, yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz. Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stoğunun artmasını engelleyecek düzenlemeler yapıyoruz" demişti.