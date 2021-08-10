CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu

10 Ağustos 2021 Salı, 12:13

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal hesabından paylaşılan videoya, ''Sizlerin hayalleri, bizim hedefimizdir. Çünkü ben sizleri çok seviyorum.” Gençlerin Demokrat Amcası'' notu düşüldü.