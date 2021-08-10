CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu
CHP'li gençler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı.
CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal hesabından paylaşılan videoya, ''Sizlerin hayalleri, bizim hedefimizdir. Çünkü ben sizleri çok seviyorum.” Gençlerin Demokrat Amcası'' notu düşüldü.
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