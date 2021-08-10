CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu

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CHP'li gençler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 12:13

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal hesabından paylaşılan videoya, ''Sizlerin hayalleri, bizim hedefimizdir. Çünkü ben sizleri çok seviyorum.” Gençlerin Demokrat Amcası'' notu düşüldü. 

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