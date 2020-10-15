CHP'li Özgür Özel, yurttaşların erken seçim istediğini açıkladı
Erken seçimi yurttaşların talep ettiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Milletin sıtkı sıyrıldı desteklediğiniz saray hükümetinden" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye seslendi.
Erken seçim isteme sebeplerinin sahada yurttaşlardan aldıkları bilgilerin sonucu olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ,"Bizimkiler sahaya gittiklerinde getirdikleri veri milletin seçim istediğiydi. Milletin sıtkı sıyrıldı desteklediğiniz saray hükümetinden! Emeklinin de işçinin de, çiftçinin de sıtkı sıyrıldı. Saray rejimi kobi borçlarını, dış borcu, toplam borcu, arttırdığı için vatandaşlar seçim istiyor. Saray rejimi ile Dolar kuru 4,6 iken şimdi 8 olduğu için vatandaşlar seçim istiyor" dedi.
"BAHÇELİ FARKINDA DEĞİL"
MHP'nin en çok destek aldığı şehirlerde işsizlik oranlarının saray rejimi ile yükseldiğini söyleyen Özel, "Sayın Bahçeli farkında değildir ama Osmaniye'de insanlar iş arıyorlar ve ekmeğe muhtaçlar! Osmaniye, Hatay Maraş'da işsizlik oranı yüzde 11 iken saray rejimi ile yüzde 18'e çıktı. MHP'nin en çok destek aldığı şehirlerdeki bu rakamlar Bahçeli'nin ne yaman bir çelişkide olduğunu gösteriyor. Millet istediği için seçim istiyoruz, seçimden daha fazla kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.
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