CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'te süren yangın nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyeleri hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Torun, "Soylu'ya buradan seslenmek istiyorum; evet yangına, sele her yere gidiyorsun da yaptığın sadece şov. İşini yap. Sen işini yapmıyorsun şov yapıyorsun. Ve orada, Marmaris'te günlerdir orman yanıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 16:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'teki orman yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarla CHP'yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

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