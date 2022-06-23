CHP'li Seyit Torun'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'te süren yangın nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyeleri hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Torun, "Soylu'ya buradan seslenmek istiyorum; evet yangına, sele her yere gidiyorsun da yaptığın sadece şov. İşini yap. Sen işini yapmıyorsun şov yapıyorsun. Ve orada, Marmaris'te günlerdir orman yanıyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Marmaris'teki orman yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarla CHP'yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.
2022 orman yangınları Orman orman yangınları orman yangını Seyit Torun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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