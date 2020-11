CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:37

TBMM KİT Komisyonu’nda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2017 ve 2018 yıllarının bilanço ve netice hesapları incelendi.

Et ve Süt Kurumu (ETK) Genel Müdürü Osman Uzun, kurumun Eylül 2018 itibariyle canlı hayvan ithalatını sonlandırdığını ancak ‘yalnızca tarihî ve kültürel bağların’ olduğu ülkelerden ithalat yaptığını belirterek, “İkili anlaşmalar kapsamında Bosna Hersek’ten 2 bin 500 ve Sırbistan’dan 2 bin olmak üzere 2 yılda toplam 4 bin 500 ton et alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu et alımı Türkiye’nin yıllık kırmızı et tüketimine oranlandığında rakamlar iç piyasayı bulacak miktarda değildir” dedi.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Sayıştay raporlarında ETK’ya ilişkin tespitleri aktararak, askere yedirilen etlere dikkat çekti:

“Askeriyeye verilen etlerde bozuk ürünler çıktığı görülüyor veya diğer besicilere teslim edilen sığırlarda hastalıklar ya da ayıplar çıktığı görülüyor. Bunun karşısında da kurum hem askeriyeye hem o besicilere tazminat ödemiş ama yine, Sayıştay raporlarına baktığımızda, kurum tazminat öderken bu hayvanları aldığı kişi ya da firmalara karşı ne yapmış, cezalar kesmiş mi, işte teminatlarını yapmış mı, tazminatlar almış mı, bunu göremiyoruz. Bu soru, bu taraf boş kalmış; bununla ilgili de değerli kurum yetkililerinden bir cevap istiyorum.”

YILDA 3,5 MİLYON LİRA KİRA

Tuncer, ETK’nin binasına ödenen kirayı da gündeme getirerek, “KDV dâhil 292 bin 640 lira aylık kira ödüyor. Bunun yıllığı 4 milyona yaklaşıyor, 3,5 milyonu geçiyor. Artık on yıldır ödenen bu kira bedellerini siz düşünün yani oraya, bu kuruma kaç tane hizmet binası yapardı” dedi.