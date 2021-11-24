CHP'li vekil isyan etti: "Yağ kuyrukları vardı diye diye milleti yağ alamaz hale getirdiniz"

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:58

Cumhuriyet Halk Partili Özgür Karabat zam etiketlerini ortaya koyduğu bir videoyla hayat pahalılığına isyan etti: "Eskiden yağ kuyrukları vardı diye diye halkımızı artık yağ alamaz hale getirdiniz. Yağlara yine zam geldi. Yağ almak bile artık lüks oluverdi"