CHP'li vekil isyan etti: "Yağ kuyrukları vardı diye diye milleti yağ alamaz hale getirdiniz"

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Zamlara artık ne yurttaş ne de etiketleri değiştirmek zorunda kalan market çalışanları yetişebiliyor. Hayat pahalılığına tepki gösteren CHP'li vekil Özgür Karabat, yağlara gelen zamları ortaya koyan etiketlerin videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:58

Cumhuriyet Halk Partili Özgür Karabat zam etiketlerini ortaya koyduğu bir videoyla hayat pahalılığına isyan etti: "Eskiden yağ kuyrukları vardı diye diye halkımızı artık yağ alamaz hale getirdiniz. Yağlara yine zam geldi. Yağ almak bile artık lüks oluverdi"


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