Çin'de düşen yolcu uçağının görüntülerine ulaşıldı

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Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 13:35

Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9’u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.


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