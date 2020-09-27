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Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın canlı yayında mutluluktan havalara uçtu

ATV ekranlarında Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 09:52

Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine, "Nasıl yani, kim babası" tepkisini aldı.

Kadın ise "Ben biliyordum zaten. Şükür elhamdülillah diyorum" ifadeleriyle sevindiğini söyledi.

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