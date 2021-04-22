Çok konuşulacak video... "Hepsi kayıtlarda artık internet denen olay var"
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; iktidar yetkililerinin, "128 milyar dolar" tartışmaları ile ilgili açıklamalarını, bir videoda derledi.
Özkan'ın paylaştığı video, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık dünya öyle bir dünya ki ağzından çıkan bir sözün esiri olursun. Bunların hepsi kayıtlarda artık. Artık internet denilen bir olay var. Her şey kayıtlarda. Ayıptır, nasıl böyle yalan söylüyorsun" açıklamasını yaptığı görüntülerle sona erdi. Özkan da videoyu, "Gün gün 128 milyar dolar hikayesi. Hepsi kayıtlarda artık internet denen olay var" notu ile paylaştı.
Videoda, açıklamalar; tarihleri ile birlikte şöyle sıralandı:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Üyesi Yiğit Bulut - 19 Şubat 2021: Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı cumhuriyet tarihinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 22 Şubat 2021: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 24 Şubat 2021: Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm imkanlar kullanarak imkan vermedik.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem - 23 Mart 2021: 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını gerçekten bilmiyorum ve bu hesaba da ulaşamıyorum açıkçası.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - 11 Nisan 2021: 128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu?
Video Haberler
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme