Çok konuşulacak video... "Hepsi kayıtlarda artık internet denen olay var"

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:14

Özkan'ın paylaştığı video, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Artık dünya öyle bir dünya ki ağzından çıkan bir sözün esiri olursun. Bunların hepsi kayıtlarda artık. Artık internet denilen bir olay var. Her şey kayıtlarda. Ayıptır, nasıl böyle yalan söylüyorsun" açıklamasını yaptığı görüntülerle sona erdi. Özkan da videoyu, "Gün gün 128 milyar dolar hikayesi. Hepsi kayıtlarda artık internet denen olay var" notu ile paylaştı.

Videoda, açıklamalar; tarihleri ile birlikte şöyle sıralandı:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Üyesi Yiğit Bulut - 19 Şubat 2021: Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı cumhuriyet tarihinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 22 Şubat 2021: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 24 Şubat 2021: Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm imkanlar kullanarak imkan vermedik.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem - 23 Mart 2021: 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını gerçekten bilmiyorum ve bu hesaba da ulaşamıyorum açıkçası.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - 11 Nisan 2021: 128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu?