Çorba içmek için durdular, yolun karşısına geçerken hayatlarını kaybettiler

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:03

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzeri Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katıldıkları Gölmarmara ilçesinden İzmir'deki evlerine dönmek için yola çıkan Mehmet Çakır ve Nimet Çakır çifti, çorba içmek için Turgutlu'da mola verdi. Çorbalarını içtikten araçlarına yönelen Çakır çiftine, yolun karşısına geçmek isterken V.Ç.'nin (46) kullandığı 35 KS 893 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çakır çifti, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Nimet Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen Mehmet Çakır ise, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çakır, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nimet Çakır'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Jandarma, hafif ticari aracın sürücüsü V.Ç.'yi gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.