Çorlu Tren Katliamı Davası: Mahkemeye terk eden aileler oturma eylemine başladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Müşteki avukatları ve tanıkların dinlendiği duruşmada yakınlarını kaybeden aileler mahkemeye tepki göstererek duruşma salonunu terk etti. Aileler daha sonra adliye önünde oturma eylemine başladı.
Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda devam edilen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşma öncesi salona giren kişilerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayan kişilere maske verildi, salonda sosyal mesafeye uygun bir şekilde yer almaları sağlandı. Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgelerin okunmasıyla başlayan duruşma, müşteki avukatlarının beyanlarının dinlenmesiyle devam etti.
Bu arada, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan gurup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi. Tren kazasında kızı, kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, burada yaptığı açıklamada, olayla ilgili sorumlulukları bulunanların cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.
25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞ, 340 KİŞİ YARALANMIŞTI
Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.
İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.
AİLELER DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ
Avukatların mahkeme heyetine tanıkların tutuklanması ve tüm sorumluların yargılanması talebi heyet tarafından reddedildi. Kararın okunmasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları mahkemeyi terk etti. Oğuz Arda Sel'in annesi ve dedesi mahkeme heyetine tepki gösterdi.
OTURMA EYLEMİ BAŞLADI
Ailelerin avukatları, Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun ile görüşmek istedi. Ardından da aileler ve avukatları adliye önünde oturma eylemine başladı.
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