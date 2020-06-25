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Çorlu Tren Katliamı Davası'nın 5.duruşması

Çorlu Tren Katliamı Davası'nın 5.duruşması bugün saat:10.00’da başladı. Çorlu Halk eğitim merkezinde gerçekleşen duruşma öncesi faciada hayatını kaybedenlerin yakınları kortej eşliğinde duruşma salonuna geldi. Faciada yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin "O faciya, o kalitam göz göre göre oldu! Bize bunun hesabını verecekler. Burası adaletli bir ülkeyse bu adaletin beni bulması gerekiyor." açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından mahkeme salonuna geçildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 10:47


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