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Çorlu Tren Katliamı Davası'nın 5.duruşması
Çorlu Tren Katliamı Davası'nın 5.duruşması bugün saat:10.00’da başladı. Çorlu Halk eğitim merkezinde gerçekleşen duruşma öncesi faciada hayatını kaybedenlerin yakınları kortej eşliğinde duruşma salonuna geldi. Faciada yaşamını yitiren 14 yaşındaki Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin "O faciya, o kalitam göz göre göre oldu! Bize bunun hesabını verecekler. Burası adaletli bir ülkeyse bu adaletin beni bulması gerekiyor." açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından mahkeme salonuna geçildi.
25 Haziran 2020 Perşembe, 10:47