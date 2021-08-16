Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:25

Olay, saat 14.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çepni Köyü'nde meydana geldi. Murat Bulut'a ait inek bahçede otladığı sırada gübre atılması için açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura inerek ineği halatlarla bağladı. İnek, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu vinçle yukarı çekildi. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.