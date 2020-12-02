Cumhur İttifakı'na sert eleştiri... "Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz"

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:21

Gelecek Partisi, yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdi. Hükümetin politikaları ve Cumhur İttifakının eleştirildiği videoda, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ve AKP Hükümetine "Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz" diye seslendi.

Gelecek Partisi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Genel Başkan Davutoğlu'nun seslendirdiği video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kardeşlerim emaneti kime veriyorsanız, hesabı da ondan sormalısınız değil mi?" sözleriyle başladı. Video da Erdoğan'ın, " 'Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben', 'Sen ülkeye bak, ülkeye. Ülke nerede?', 'Bazı işler vardır ki telafisi mümkün değil' " açıklamaları da hatırlatıldı. Hazırlanan videoda Davutoğlu’nun şu eleştirileri yer aldı:

"KENDİNİZE GELİN"

"Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz" dedi. Ahlaklarıyla, yolsuzluklarıyla, tam bir eski Türkiye iktidarı ile karışı karşıyayız. Bu enkazın üstünü örtecek kılıf bulamazsınız Sayın Erdoğan. Bu ülke sizin borsanız, pazarınız, dükkanınız değil. Bu ülkede bir millet yaşıyor, millet. Onurlu insanlardan oluşan bir millet. Böylesine bir yıkımdan kimse af ile kurtulamaz. Önce bu memlekete zarar verenler, hesap verecek.

"BAHÇELİ, ALBAYRAK VE PERİNÇEK'E TEPKİ"

Gelecek Partisi videosunda, Erdoğan'ın yanı sıra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Yolsuzluk mekanizmasının mimarı AKP'dir", Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek'in de "Ben Tayyip Erdoğan'a güveniyorum" sözlerine yer verilerek tepki gösterildi.