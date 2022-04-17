Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Patrick Bevin kazandı

17 Nisan 2022 Pazar, 10:30

“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 141.1 kilometrelik 8’inci ve son etabı hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nden İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Dolmabahçe’den Çırağan Caddesi’ne devam etti. Kuruçeşme ve Bebek’ten geçen sporcular, Baltalimanı ve Büyükdere Caddesi’ne ulaştı. Barbaros Bulvarı’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na geçen bisikletçiler, Beylerbeyi Sarayı’ndan Üsküdar Harem Sahil Yolu’na devam ederken, Kuzguncuk’ta kaza meydana geldi.

Yarışın 25’inci kilometrelerinde gerçekleşen kaza sebebiyle devam etmek istemezken Beylerbeyi Sarayı’nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı. Bisikletçiler bu şartlarda yarışa devem etmek istemediklerini Komiserler Kurulu’na iletti. Alınan karar doğrultusunda İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi. 57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırıldı.

57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu Israel - Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı.

İkinciliği Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise İtalya’nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda elde etti. Sakarya BB sporcusu Mustafa Sayar ise organizasyonu 9’uncu sırada tamamladı.

Dünkü sonuçlara göre Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayonun, ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayonun, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür ise Türkiye güzelliklerini gösteren beyaz mayonun sahibi oldu.

Takımlar klasmanında ise İspanya'nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaşırken Almanya'nın Bike Aid takımı ikinci, İtalya'nın EOLO-Kometa takımı üçüncü oldu.