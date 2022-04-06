Cumhuriyet gündeme getirmişti: CHP’li Kaya’dan Bakan Yanık’a 'Enes Kara' tepkisi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:49

Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.

YARGITAY 'ENES KARA' DOSYASINI KAPATMIŞTI

Cumhuriyet, Enes Kara olayının araştırılmasına ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) ilgili kişiler hakkında yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vali Toraman ile Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdiğini gündeme getirmişti.