Cumhuriyet gündeme getirmişti: CHP’li Kaya’dan Bakan Yanık’a 'Enes Kara' tepkisi
Elazığ'da yaşamına son veren Enes Kara olayının araştırılmasına yönelik HKP'nin yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay'ın dosyayı kapattığını Cumhuriyet gündeme getirmişti. CHP'li Kaya, Yargıtay'ın kararını “Olayın suç sayılabilmesi için intihara yönlendiren birisinin olması lazım” diye değerlendiren Bakan Yanık’a tepki gösterdi.
Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.
YARGITAY 'ENES KARA' DOSYASINI KAPATMIŞTI
Cumhuriyet, Enes Kara olayının araştırılmasına ilişkin Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) ilgili kişiler hakkında yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Vali Toraman ile Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdiğini gündeme getirmişti.
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