Cumhuriyet TV sokağın nabzını tuttu: Erken seçim olacak mı?
Erken seçim ve adaylık tartışmalarının yaşandığı bugünlerde Cumhuriyet TV sokağa çıktı, yurttaşa "Erken seçim olur mu?" sorusunu yöneltti.
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmaları erken seçim gelir mi sorusunu akıllara getiriyor.
Art arda gelen zamlar ekonomide yaşanan krizi büyütürken hayat pahalılığından müzdarip yurttaşlar ise erken seçimin bir an önce gelmesini istiyor.
Gündemdeki gelişmelerin ardından Cumhuriyet TV sokağa çıktı, yurttaşa "Erken seçim olur mu?" sorusunu yöneltti
"Erken seçim olsun da gitsinler" diyen bir yurttaş, "Bizi idare edenler kendi ceplerini düşünmese bu hale gelmezdik. Hep kendileri için çalıştılar kimse için çalışmadılar" dedi.
"ALAŞAĞI OLACAKLAR"
Erken seçim olsa daha iyi olacağını söyleyen bir yurttaş da, "Halk bitik, Türkiye bitik. Bir domates olmuş 25-60 TL, ekmek olmuş 3 buçuk TL, patlıcan olmuş 30-40 TL ayıp ya. Hükümet seçimde yine geleceğiz yine geleceğiz diyor. Alaşağı olacaklar" diye konuştu.
"Ben de bunların içindeydim, lanet olsun" diyen bir yurttaş işe şu ifadeleri kullandı;
"Dünyaya hükmeden Amerika bile zamanı gelince gitmesini biliyor. Bizdeki parti aile şirketi oluyor. Benim tanımadığım akrabalarım bile trilyoner oluyor, zengin oluyor. Bu adil bir seçim düzeni değil. Ben de bunların içindeydim lanet olsun girdiğime gireceğime. Artık uzaklaştım ben bunlardan. 20 seneden beri yapamadıklarını, 20 sene sonra yapacağım diyorlar. 20 senedir neredeydin sen? Emekliye sen yaramazsın dediler. Halbuki bir emeklin en fazla 10 oyu var. Bunları hiç hesaba katmıyor. Deprem oluyor kiraya zam geliyor, Ramazan oluyor gıdaya zam geliyor. 4 bin 250 TL verdiler, 8 bin TL geri aldılar keşke vermeseydi."
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