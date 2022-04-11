Dalaman’daki büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 3 milyon liralık orman vurgununa ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nce inceleme başlatılması için müfettişler görevlendirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yazılı açıklama da yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı.
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