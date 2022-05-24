'Damat eğlencesinden' 340 adet boş kovan çıktı

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Kastamonu’da damat eğlencesini bahane ederek ana yol güzergahında alkol alan ve çevreye gelişigüzel ateş eden 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olay yerinden ise 340 adet boş kovan toplandı.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 17:05

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bağlı Karşı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün öncesi gerçekleştirilen damat eğlencesinde 5 kişilik gurup köy girişinde alkol almaya başladı. Eğlencenin dozunu kaçıran 5 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

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