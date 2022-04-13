Davutoğlu görüntülerle Erdoğan'a seslendi: 3 gün oldu, nerede ‘one minute’ diyen Erdoğan?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli bir kadına ateş açıp ölümüne yol açmasıyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirten Davutoğlu, "İsrail Cumhurbaşkanına ne sözler verdiniz?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 13:24

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

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