Davutoğlu görüntülerle Erdoğan'a seslendi: 3 gün oldu, nerede ‘one minute’ diyen Erdoğan?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli bir kadına ateş açıp ölümüne yol açmasıyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirten Davutoğlu, "İsrail Cumhurbaşkanına ne sözler verdiniz?" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
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