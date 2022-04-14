Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Adana'da hırsızların demirlerini çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi. Akarcalı Mahallesi Muhtarı Şükrü Dişkaya, "Bunlar insanlıktan nasiplerini alsalardı, bu direğin kaç eve elektrik götürdüğünü düşünürlerdi" dedi.
Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi Muhtarı Şükrü Dişkaya, geçen ay mahalleye enerji taşıyan bir yüksek gerilim hattı direğinin demirlerini çalan hırsızlara tepki gösterdiği videoyu sosyal medyada yayımladı. Demir parçaları çalınan direk, daha sonra enerji dağıtım firması yetkilileri tarafından onarıldı. Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gece aynı bölgeye yakın başka bir elektrik hattı direğinin demirleri de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Söz konusu direk, dün sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle devrildi. Teller kopunca bazı bölgeler elektriksiz kaldı.
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