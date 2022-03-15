Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı

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Beşiktaş'ta, denetim yapan trafik polislerinin durdurmak istediği otomobil, kaçmak isterken 2'si polis otosu olmak üzere 3 otomobile çarptı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 10:02

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobille kaçmaya çalışan ve üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

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