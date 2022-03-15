Denetimden kaçmaya çalışan otomobil polislere çarptı

15 Mart 2022 Salı, 10:02

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobille kaçmaya çalışan ve üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

