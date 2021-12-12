Denizde panik: Bursa seferinde korku dolu anlar!

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Bursa-İstanbul seferini yaparken fırtınaya denizin ortasında yakalanan deniz otobüsünde yaşanan korku dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)
12 Aralık 2021 Pazar, 07:38

Eminönü- Mudanya arasında önceki akşam sefer yapan deniz otobüsü, fırtına nedeniyle uzun süre sallandı.

Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi. Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları fenalaştı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bazı yolcuların koltuklara güçlükle tutunduğu ve midesi bulunanların ise tuvalet önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.


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