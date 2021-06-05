Denizden klozet çıktı

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Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası’nda 05 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Timi dalgıçları, Güvercinada mevkisinde deniz dibinde ve kıyılarda temizlik yaptı. Sudan sandalye, araba lastiği, plastik, cam şişe gibi atıkların yanı sıra klozet çıkması görenleri şaşırttı.

ANKA
05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:08

Kıyıda kurulan stantta halk, çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirildi. Dalgıçların denizden çıkardığı araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye, gibi çok sayıda çöp ise kıyıda sergiledi.

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