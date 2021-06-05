Denizden klozet çıktı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:08

Kıyıda kurulan stantta halk, çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirildi. Dalgıçların denizden çıkardığı araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye, gibi çok sayıda çöp ise kıyıda sergiledi.