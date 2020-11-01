Depremin ardından 33 saat sonra sağ olarak çıkarıldı!

01 Kasım 2020 Pazar, 09:13

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı. Depremden 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarılan Çitim'in İHH ekipleri tarafından enkazdan kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi.70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.