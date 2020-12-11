Destici'den Bahçeli'ye 'Çakıcı' desteği
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber Global'de katıldığı programda, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi yorumlarken "Bahçeli'nin Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının haklı sebepleri var" dedi.
Çakıcı'nın babasının yurt içi ve yurt dışında önemli görevler üstlendiğini söyleyen Destici, "Bu yönüyle işin takdir edilmesi gereken bir tarafı var" dedi.
Siyasete dışardan bir müdahaleyi doğru bulmadıklarını söyleyen Destici, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na tehdit etmesinin yanlış olduğunu söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı