Destici'den Bahçeli'ye 'Çakıcı' desteği

11 Aralık 2020 Cuma, 10:12

Çakıcı'nın babasının yurt içi ve yurt dışında önemli görevler üstlendiğini söyleyen Destici, "Bu yönüyle işin takdir edilmesi gereken bir tarafı var" dedi.

Siyasete dışardan bir müdahaleyi doğru bulmadıklarını söyleyen Destici, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na tehdit etmesinin yanlış olduğunu söyledi.