Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:26

Kendini ağdan kurtarma çabalarına istinaden "Öfke" adı verilen balina, cumartesi günü ağdan kaçmaya çalışırken fark edildi. O zamandan beri de dalgıç ve biyologlardan oluşan bir ekip onu kurtarmaya çalışıyor.

Bu tür, dişli balinaların en büyüğü olmasının yanı sıra Dünya'da yaşadığı bilinen canlılar arasındaki en büyük beyne de sahip. Ancak sahil güvenlik, ispermeçet balinasının ebatlarının kurtarma operasyonunu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Balinanın tedirginliği de hayvanı ağdan kurtarmayı özellikle zorlaştırıyor fakat sahil güvenlik balinayı devamlı izliyor.

Bu olayla birlikte kurtarma görevlileri, bir aydan kısa sürede, balıkçı ağına takılan iki ispermeçet balinası kurtarmak zorunda kalıyor.

Biyolog Monica Blasi günlük İtalyan gazetesi La Repubblica'ya şunları söyledi: "Bu lanet balıkçı ağları çok büyük zarara neden oluyor.

36 saattir uyumadım. Dalgıçlar ağın bir kısmından kurtulmayı başardı ama sonra balina tekrar hareket etmeye başladı ve durum çok tehlikeli hale geldi.

İtalyan sahil güvenliği ruhsatsız balık tutanlara göz açtırmadığını ve ocaktan beri Tiren Denizi'nin güneyinde 100 km'den daha fazla yasadışı balıkçı ağına el koyduğunu söyledi.



Kaynak:Independent Türkçe



