Dikkat çeken paylaşım! CHP milyonlara bu video ile seslendi

06 Mart 2021 Cumartesi, 17:01

CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri durumunda ilk haftada neler yapacaklarını anlattığı görüntülere yer verildi.





Twitter üzerinden "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız..." notuyla paylaşılan videoda, Kılıçdaroğlu 8 madde halinde ilk haftada yapılacakları şöyle sıraladı:

"- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

- Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.

- Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

- KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.

- Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.

- 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

- Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız."