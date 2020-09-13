Din istismarcısının taciz görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

13 Eylül 2020 Pazar, 17:42

Görüntülerde kendisine "Hoca" diyen bir erkek, önce kadının soyunmasını istiyor. Daha sonra kadının vücudunun çeşitli yerlerine Arapça yazılar yazan kişinin, kadına "Sıkılmıyorsun değil mi?" şeklinde sorular sorduğu, "Bugün şansına kalem de güzel yazıyor ha!" dediği duyuluyor.

SERVET KAZANIYORLAR

Kadınların bu ve benzeri istismarcılara gitme nedenlerinin başında eşleriyle aralarını düzeltmek istemeleri ve görünmez varlıkların kendilerine musallat olduğunu düşünüp bunlardan kurtulma çabaları geliyor.

Cin çıkarma, büyü bozma dolandırıcılığı yapan şarlatanlar, teknolojiden de yararlanarak sosyal medya platformlarında açtıkları hesaplarla psikolojik açıdan desteğe muhtaç haldeki kişileri ağlarına düşürerek hem cinsel saldırıda bulunuor hem de paralarını alıyor. İddiaya göre mağdur ettikleri kişilerden 3 bin 500 TL talep ediliyor.

Bugün sosyal medyada hızla yayılan, sanatçı ve gazetecilerin yanı sıra Twitter'daki çok takipçili hesapların paylaşımıyla gündeme gelen cinsel istismar görüntüleri büyük tepkiye neden oldu. Bazı haber siteleri, cinsel istismarda bulunan şahsın 5 gün önce tutuklandığını iddia etti.

Konu sosyal medyada gündem olunca vatandaşların tepkileri de gecikmedi.

İşte o tepkiler: