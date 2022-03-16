Direkten koparak sac karavana düşen kablo patlamalara neden oldu
İstanbul Avcılar'da hurda deposunun bulunduğu alandaki direkteki kablo koparak sac karavanın üzerine düşünce yaklaşık 45 dakika süren şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalar, görevlilerin gelerek hattı kesmesi ile durdurulabildi.
Avcılar'da bir hurda deposunun içerisinden geçen elektrik direğindeki kablo kısa devre yaptı. Direkteki peş peşe patlamaları gören TIR parkının bekçisi Cengiz Ermiş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İtfaiye ekibi birbirinden şiddetli patlamaların olduğu elektrik direklerindeki kablolardan birisinin hurdaların toplandığı alanı çeviren sac karavan ile direğin arasına düştüğünü ve burada kısa devre yaptığını belirledi. Görevliler gelerek hattı kestikten sonra itfaiye kısmen delinen sac ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.
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