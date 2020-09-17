Doğu Perinçek, Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını yalanladı

17 Eylül 2020 Perşembe, 21:34

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Haber Global'de katıldığı bir programda Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını yalanladı. Perinçek, iddialara konu toplama kamplarının eğitim amaçlı olduğunu öne sürdü.

"Uygur Türkleri'ne soykırım' iddialarının hepsi uydurma" diyen Doğu Perinçek, "Bize çocuk doğurtturmuyorlar' diyen Rabia Hanım'ın 17 tane çocuğu var" ifadelerini kullandı.