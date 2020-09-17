Doğu Perinçek, Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını yalanladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını yalanlayıp, toplama kamplarının eğitim odaklı kamplar olduğunu ileri sürdü.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Haber Global'de katıldığı bir programda Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını yalanladı. Perinçek, iddialara konu toplama kamplarının eğitim amaçlı olduğunu öne sürdü.
"Uygur Türkleri'ne soykırım' iddialarının hepsi uydurma" diyen Doğu Perinçek, "Bize çocuk doğurtturmuyorlar' diyen Rabia Hanım'ın 17 tane çocuğu var" ifadelerini kullandı.
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