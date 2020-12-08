Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e çok sert sözlerle eleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözlerinin ardından çok sinirlendi.
Erdem, "Bu sözleri hak ettiniz çünkü bir partiye bu sözleri söylemek kimsenin haddi değil. Bu 18 yıllık AKP iktidarının ve ortağının ve sizin gibi küçük küçük küçük ortaklarının alışkanlık haline getirerek, karşısındaki terörizmle suçlayarak, kendinizi zeytinyağı gibi çıkarma politikanızdan başka bir şey değil" dedi.
"Millet sizin bu üslubunuzdan, kavganızdan, nefretinizden bıktı" diyen Erdem şöyle devam etti:
"Millet devamlı ülkeyi bölmenizden bıktı. Sayın Perinçek sizin ve desteklediğiniz partinin, devamlı insanları suçlayarak hareket etmenizden bıktık. Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya."
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