Doktor doktor gezdi, tanı konulamadı: Ölebileceği korkusuyla vasiyet yazmış
Sakarya’da yaşayan sağlık çalışanı 3 çocuk annesi Aynur Özdamar, tanısı konulamayan hastalığına çözüm bulabilmek için doktor doktor geziyor.
Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde ikamet eden 33 yaşındaki üç çocuk annesi Aynur Özdamar’ın üçüncü çocuğunun doğumundan sonra hayatı değişti. Hiçbir hastalığı ve şikayeti bulunmayan sağlık çalışanı Özdamar’ın sezaryenle gerçekleşen doğumundan bir süre sonra ani şekilde elleri, ayakları ve dudakları morarmaya başladı.
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