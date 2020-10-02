Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
Sosyal medyada bir vatandaşın dolar kurundaki artışla ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda vatandaş “Dolar neden bu kadar yükseldi” sorusunu “Biz Avrupa'ya özeniyoruz. Bizim milletimiz özeniyor. Sokakta öpüşmeler sevişmeler başlıyor. Dolar bu yüzden yükseliyor” şeklinde cevapladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi planını açıklamasının ardından muhabirler sokaklara inerek vatandaşın yorumunu sordu. Sade Vatandaş adlı Youtube kanalında bir gencin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.
Bakan Berat Albayrak'ın "Dolar beni ilgilendirmiyor. Yakında enerji ithal edeceğiz" sözlerini "Her an her şey olabilir" diyerek yorumlayan genç "Dolar neden bu kadar yükseldi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Biz Avrupa'ya özeniyoruz. Bizim milletimiz özeniyor. Sokakta öpüşmeler sevişmeler başlıyor. Dolar bu yüzden yükseliyor."
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