Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu

02 Ekim 2020 Cuma, 12:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi planını açıklamasının ardından muhabirler sokaklara inerek vatandaşın yorumunu sordu. Sade Vatandaş adlı Youtube kanalında bir gencin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Berat Albayrak'ın "Dolar beni ilgilendirmiyor. Yakında enerji ithal edeceğiz" sözlerini "Her an her şey olabilir" diyerek yorumlayan genç "Dolar neden bu kadar yükseldi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Biz Avrupa'ya özeniyoruz. Bizim milletimiz özeniyor. Sokakta öpüşmeler sevişmeler başlıyor. Dolar bu yüzden yükseliyor."