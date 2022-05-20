Dudaklarındaki ipler gündem olmuştu: 'Tsantsa'lar geldikleri ülkeye iade edilecek

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:51

Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu bin 45 obje ele geçirildi.

Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.



