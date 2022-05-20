Dudaklarındaki ipler gündem olmuştu: 'Tsantsa'lar geldikleri ülkeye iade edilecek
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya yapılan operasyonlarda ele geçirilen farklı dönemlere ait tarihi eser ve 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da içinde olduğu bin 45 eserin bir kısmı raporlandı. Eserlerden 870’inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğunun tespit edildiğini anlatan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Tsantsalar' gibi Afrika ve Mısır kökenli eserler de iade edilecek" dedi.
Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu bin 45 obje ele geçirildi.
Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.
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