Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 17:29

Olay, ülkenin Kaliforniya eyaletindeki Laguna Beach şehrinde meydana geldi. Damatlık ve gelinlik giyen çift düğün fotoğraflarını çektirmek, fotoğrafçıyla beraber bir halk plajındaki kayalıklara geldi. Ancak, çift fotoğraf çekimi sırasında dalgalara kapıldı. Plajdaki cankurtaranlar ise durum karşısında hemen harekete geçerek çifti sudan çıkardı. Çiftin durumunun iyi olduğu ve olayda yara almadığı belirtildi.