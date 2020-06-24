Durakoğlu'ndan AKP'ye Kaftancıooğlu göndermesi: 6-7 yıl önceki tweetler için dava açılacaksa

24 Haziran 2020 Çarşamba, 08:48

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu,’nun geçmiş yıllarda attığı tweet'ler nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasını yorumladı.

17-25 Aralık sürecini hatırlatan Durakoğlu, zaman aşımı tartışması bir yana böyle bir davanın açılabilmesi konusunda ortaya çıkabilecek tablonun farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Habertürk'te konuşan Durakoğlu, "Eğer gerçekten bu ülkede, 6-7 yıl önce atılan tweetler nedeniyle dava açılacaksa. Siyasal iktidara mensup kişilere açılacak davaların çoğu, çok değişik sonuçlar doğurabilir" dedi.