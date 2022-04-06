Düzce- Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı
Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı.
Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü.
Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.
Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan görüntülendi.
Video Haberler
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
- Yanık'ın 'Enes Kara' açıklamasına tepki
- Düzce- Sakarya yolu çöktü: Ulaşım durdu
- Karadeniz'de mayın paniği! İmha edildi
- Para çeken yurttaşa araba çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Putin hırslarından vazgeçmedi
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
- Yanık'ın 'Enes Kara' açıklamasına tepki
- İmamoğlu Rizelilerle buluştu: 'Yeterince kutuplaşıyoruz'
- Düzce- Sakarya yolu çöktü: Ulaşım durdu
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- 'Acil askeri yardıma ihtiyaç var'
- Kızına cinsel istismardan yargılanıyordu: Karar verildi
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Bakan Yanık '15 Temmuz' sorusunu yanıtsız bıraktı