Ekranlara veda ettiğini duyurmuştu ama... Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu. Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Youtube kanalı açtığını duyurdu.
FOX TV'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Fatih Portakal İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğine yerleşmişti.
Fatih Portakal, Youtube kanalını etkin olarak kullanmaya başladı.
Fatih Portakal son videosunu "Denizle Şaka Olmaz" başlığıyla paylaştı.
Fatih Portakal şunları söyledi:
"Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm Youtube kanalından merhaba. Seyirdeyiz." ifadelerini kullandı.
Portakal yayınladığı videoda yelkenli teknede nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
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