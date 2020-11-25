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Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddet gören kadınların 7/24 ulaşabilecekleri Kadın Destek Hattı projesini duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajda "İBB Kadın Destek Hattı, şiddete karşı her zaman kadınların yanında olacak, 7/24 hizmet verecek. #BirlikteBaşaracağız 444 80 86" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:46


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