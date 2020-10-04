Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yenilenen Kemerburgaz Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nin açılışındaki konuşmasında en büyük muhalefetinin kızı olduğunu söyledi.
İmamoğlu yenilenen Kemerburgaz Geçici Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nin açılışında konuştu.
Konuşmasında hayvan haklarının önemine değinen İmamoğlu en büyük muhalefetinin kızı olduğunu söyledi.
"EN BÜYÜK MUHALEFET EVDE"
İmamoğlu konuşmasında hayvanlarla ilgili projenin takibine ilişkin "güzel kızıma emanet ediyorum bu işi. Babana her gün sor tamam mı? Ne yaptın bu konuda diye anlaştık mı? Çünkü benim kızım bana her gün soruyor baba şunu ne yaptın, baba bunu ne yaptın? En büyük muhalefet evde... O olduğu zaman da diri bir görev takibi süreci yaşıyorsun." ifadelerini kullandı.
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