Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kullandığı “Burası çok önemli” ifadesini kullanması dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulara sürpriz açıkladı.
Metro inşaatlarının artık daha hızlı tamamlanacağını ifade eden İmamoğlu "İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon Dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak." dedi.
İmamoğlu'nun konuşmasının bir bölümünde Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kullandığı “Burası çok önemli” ifadesini kullanması dikkat çekti.
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