Elektrik teline çarpan atmaca, yangına neden oldu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:00

Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri ile köylü yurttaşlar müdahale etti. Yangın söndürüldü.

Çok sayıda itfaiye aracı, su nakil aracı, arözöz ile orman ve belediye ekibinin müdahale ettiği yangına telef olan atmacanın sebep olduğu ortaya çıktı.

Atmacanın elektrik akımına kapılarak yanması ve araziyi tutuşturması sonucu 150 dönüm makilik ve otlu alanın yandığı bildirildi