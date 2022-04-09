Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan mayın tepkisi: Bunun hesabı sorulmalı
Karadeniz açıklarında risk oluşturan, boğazları tehdit eden serseri mayınların tehlike boyutuna değinen emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ukrayna’nın uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği bu sorumsuzluğunun savaş suçu olduğunu belirterek, “Mayınlar Türkiye’ye ağır mali bedel ödetiyor, bunun hesabı sorulmalı” dedi.
Rus donanmasının Karadeniz açıklarından Odessa Limanına çıkartma yapmasını engellemek için döşenen mayınlar serseri mayın haline gelerek, başta tarafsız ülkelerin kıyı güvenliği olmak üzere deniz ticaretini de tehdit ediyor.
Türkiye kıyılarına kadar gelen bu mayınların sürüklenme hızı ortalama olarak hesaplandığında savaşın 14. gününde denize bırakıldığını aktaran Topkapı Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Ukrayna’nın Lahey Sözleşmesi’nin 7. protokolünün ihlal ettiğini belirterek, “Demirli mayın döşenmesinin bile belli kuralları var. Ukrayna mayını kendi liman önlerine döşese dahi tarafsız ve sivil ticaretin güvenliği için koridorlar bırakmalıydı. Serseri mayınlar yüzünden boğaz güvenliği de tehdit altında. Dünya açısından da kritik durum söz konusu. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, Uluslararası Adalet Divanı’na ve BM’ye suç duyurusunda bulunulmalı” dedi.
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