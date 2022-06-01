Emekli yurttaş isyan etti: 'Bu paralar faturalara ödemeye bile yetmiyor, ağzını açan içeri tıkılıyor'
Malatya’da yaşayan emekli yurttaş, “Artık kalkamıyoruz altından. Bıktık usandık, yeter artık, bıktık. 2 bin 500 lira maaş alıyorum. Faturaya dahi yetmiyor. Yetiştiremiyorum" dedi.
Hergün gelen zamanlar yurttaşı isyan ettirdi. Emekli maaşına gelen zamların yaşamak için yetmediğini anlatanan bir yurtta, "Her gün zam, her gün zam. Zamla yatıp, zamla kalkıyoruz. Asgari ücret alan, bu para ile geçiniyorsa; bir gün daha yapsınlar zam. Geçinemiyorsa ne yapacak bu adam? Allah yardımcımız olsun” dedi.
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