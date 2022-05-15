Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:23

Olay, 2 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3824 Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşayan ve yüzde 87 engelli raporu olan Sakine Güller, akülü tekerlekli sandalyesini evininin avlusuna bıraktı. Gece saatlerinde mahalleye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvardan tırmanarak avluya girip, sandalyenin iki aküsünü de sökerek çaldı. Sabah durumu gören Güller, polise haber verdi. Adrese gelen ekipler, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/engelli-kadinin-tekerlekli-sandalyesinin-akulerini-caldilar-1936054