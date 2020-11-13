Erdoğan anlam veremedi... Böyle uyardı!

13 Kasım 2020 Cuma, 16:02

Erdoğan, partisinin Tekirdağ İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, ikindi ezanın okunmasıyla konuşmasına ara verdi.

Mitinge katılanların slogan atmaya devam etmesi üzerine E?rdoğan “Bu kadar sandalye varken ayakta ve sıkışık duruyorsunuz? Sosyal medyaya dikkat etmiyorsunuz. Anlıyorum, ‘Üşüyoruz’ diyorsunuz ama yine de sosyal mesafeye dikkat edelim” şeklinde uyarıda bulundu. Bu sırada bir katılımcının “Başkanım sizin için her şeye değer” diye bağırması açık havada yankılandı.