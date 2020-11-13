'Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu'

13 Kasım 2020 Cuma, 15:18

Hakan Bilgin’in sunduğu YouTube kanalı “Mekanın Sahibine Geldik” bu hafta konuk olarak oyuncu Cem Özer’i ağırladı.

Program için Cem Özer’i İzmit’te set arasında ziyaret eden Hakan Bilgin, sorduğu sorularla izleyenleri Cem Özer’in kariyer yolculuğuna çıkarttı.

“ZÜLFÜ LİVANELİ’YE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NI KAYBETTİREN BENİM!”

Cem Özer 1991-2007 yılları arasında televizyonda yayınlanan “Laf Lafı Açıyor” programıyla ilgili “Zülfü Livaneli’ye İstanbul Belediye Başkanlığı’nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu.” diyerek o günleri anlattı.

Bilgin ise "O zaman sayın Sayın Cumhurbaşkanımız senin sayende Cumhurbaşkanı oldu diyebiliriz" dedi.

“HER DİZİDE OYNAYAN KENDİNİ OYUNCU SANIYOR”

Oyunculuğa başlama serüveni ve yaptığı işlerin ardındaki hikayelerden bahseden Cem Özer “Herkes dizide filmde oynayabilir fakat herkes oyuncu olmaz. Bütün emeğini ve hayatını o yöne yatırmış ve öyle yaşıyor olmak gerekir. Oyunculuk bir yaşam biçimidir.” diyerek oyunculuğa dair bakış açısını aktardı.