Erdoğan canlı yayında Bakan’a çıkıştı: Müsaade edin de konuşalım

05 Temmuz 2020 Pazar, 17:49

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Projenin açılışında ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu. Dönmez konuşması sonrası direkt açılışa geçmek isteyince Erdoğan tepki gösterdi.

“MÜSAADE EDİN DE KONUŞMAMIZI YAPALIM”

Erdoğan, Bakan Dönmez’e “Öncelikle müsaade edin de konuşmamızı yapalım” şeklinde çıkıştı. Bakan Dönmez ise “Peki efendim” şeklinde yanıt verdi.